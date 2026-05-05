Росія вдарила по об'єктах Нафтогазу: є загиблі та багато поранених

Російські окупанти 5 травня атакувли Україну ракетами та дронами. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали об'єкти Нафтогазу.

Росія вдарила по газовидобувних об'єктах на Полтавщині і Харківщині. Про це повідомили в NaftogazUA.

Які наслідки російської атаки?

В ніч на 5 травня окупанти вдарили БпЛА та балістичними ракетами по об'єктах Нафтогазу. Внаслідок атаки загинули:

3 працівники Нафтогазу;

2 рятувальників ДСНС.

Також поранень зазнали ще 37 людей. У Нафтогазі повідомили про значні руйнування та наголосили, що окупанти підступно атакували об'єкти.

Били підступно й жорстоко – БпЛА та балістикою. Маємо значні руйнування та втрати видобутку,

– зазначили в Нафтогазі.

Що ще відомо про ворожу атаку 5 травня?

Противник атакував Україну 11 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 164 дронами з різних напрямків. Більшість повітряних цілей вдалося знешкодити, проте подекуди сталися влучання.

На Полтавщині зафіксовано ракетні удари та атаки безпілотниками, що призвели до пошкоджень промислових об'єктів та залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки загинуло двоє рятувальників, 3480 споживачів залишились без газу, а 31 людина отримала поранення.

Росіяни атакували Харків ударними дронами. Обстрілу зазнали Холодногірський та Основ'янський райони, продовжують моніторити ситуацію.