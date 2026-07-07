Росія навмисно влаштувала масований удар перед самітом НАТО: в ISW пояснили мету Кремля

Окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Ворог у ніч на 6 липня масовано вдарив по Києву. Росія, ймовірно, навмисно здійснила масований удар напередодні саміту НАТО, щоб посилити інформаційний тиск.

Про це повідомили в ISW.

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Чому Росія атакувала Київ напередодні саміту НАТО?

Міноборони Росії після нічної атаки українських БпЛА заявило, що Москва "не залишить без відповіді" західні поставки Україні безпілотників, ракет та боєприпасів. Окупанти також вкотре почали погрожувати посилити масовані удари.

У ISW зазначили, що Росія вже неодноразово вдавалася до масштабних атак напередодні важливих міжнародних подій. Зокрема, це відбувалося перед самітом США та Росії на Алясці у 2025 році, а також перед низкою міжнародних переговорів.

Аналітики наголосили, що таким чином окупанти намагаються створити "інформаційний ефект" та показати світові "небезпеку та силу".

Кремль, ймовірно, прагне стримати західних партнерів України від згоди продовжити або збільшити свою підтримку України на саміті НАТО через страх ескалації Росією своєї ударної кампанії проти України,

– зазначили в ISW.

Що відомо про удари окупантів по Києву у ніч на 6 липня?

Росіяни у ніч на 6 липня масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок ударів зафіксовано багато руйнувань. Через ворожу атаку загинуло 19 людей, а ще 76 – зазнали поранень, серед них – 6 дітей.

Масована ворожа атака відбувалася у кілька хвиль упродовж ночі. Спочатку ворог запустив балістику, зокрема, як писали моніторингові спільноти, ракети комплексів "Іскандер", "Циркон" та С-400. Після цього пішли крилаті ракети та БпЛА.

Найбільше від обстрілу постраждали Подільський та Дарницький райони Києва. У Подільському сталося часткове руйнування житлового будинку на рівні 7 – 9 поверхів.

У цьому ж районі постраждала 25-поверхівка, де руйнування зафіксували на рівні 16 поверху. Загалом, у цілій низці локацій у столиці фіксують пошкодження та пожежі.