Росія атакувала Київщину: спалахнула пожежа
Російські військові вкотре завдали ударів по Київській області. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.
Про це повідомили у ДСНС.
Які наслідки російської атаки?
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 000 квадратних метрів, яка виникла внаслідок атаки російських окупантів на одному з об'єктів інфраструктури.
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу / Фото ДСНС
Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за надвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів,
– зазначили у ДСНС.
До ліквідації наслідків російської атаки залучили рятувальників із Київської області та столиці, а також пожежні підрозділи, три пожежні поїзди й служби аеропорту "Бориспіль".
Коли ще ворог атакував Київську область?
У ніч проти 6 липня Київська область, як і сам Київ, опинилася під прицілом російської армії. Ворог завдав масованого удару, який приніс руйнування у кілька районів.
Найскладніша ситуація була у Бучанському районі, а саме у місті Вишневе. Там на території складських приміщень спалахнула пожежа. Був ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Тому у місті розпочалася тимчасова евакуація. Загалом було евакуйовано понад 600 людей.
Ввечері в четвер, 11 червня, російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ворожим ударом опинився зокрема Бориспільський район.
У мережі з'явилося відео, на якому видно високий стовп густого диму, що здіймається в небо після російської атаки У ДСНС підтвердили, що йдеться саме про удар БпЛА.