Росія атакувала Київщину: спалахнула пожежа

Російські військові вкотре завдали ударів по Київській області. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

Які наслідки російської атаки?

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 000 квадратних метрів, яка виникла внаслідок атаки російських окупантів на одному з об'єктів інфраструктури.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу / Фото ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за надвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів,

– зазначили у ДСНС.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили рятувальників із Київської області та столиці, а також пожежні підрозділи, три пожежні поїзди й служби аеропорту "Бориспіль".

Коли ще ворог атакував Київську область?

У ніч проти 6 липня Київська область, як і сам Київ, опинилася під прицілом російської армії. Ворог завдав масованого удару, який приніс руйнування у кілька районів.

Найскладніша ситуація була у Бучанському районі, а саме у місті Вишневе. Там на території складських приміщень спалахнула пожежа. Був ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Тому у місті розпочалася тимчасова евакуація. Загалом було евакуйовано понад 600 людей.

Ввечері в четвер, 11 червня, російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ворожим ударом опинився зокрема Бориспільський район.

У мережі з'явилося відео, на якому видно високий стовп густого диму, що здіймається в небо після російської атаки У ДСНС підтвердили, що йдеться саме про удар БпЛА.