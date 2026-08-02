Росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївщини: пошкоджено два судна

Росіяни вкотре атакували Миколаївську область. Ворог завдав ударів по місту безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Що відомо про російську атаку?

За словами Решетілова, росіяни вдень атакували безпілотниками Миколаївську область. Ворог двічі вдарив "Шахедами".

В ОВА повідомили, що окупанти атакували портову інфраструктуру міста. Внаслідок цього пошкоджень зазнали два цивільних судна.

Станом на 16:50 повідомлень про постраждалих не надходило, проте у регіоні досі триває повітряна тривога через російські БпЛА.

Коли ще окупанти атакували Миколаївщину?

У суботу зранку, 1 серпня, російські війська атакували ударним безпілотником типу "Шахед" портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок ворожого обстрілу зазнало ураження цивільне судно.

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати портову інфраструктуру. Черговий нічний обстріл 27 липня призвів до трагічних наслідків і втрати людських життів.

Під обстріл потрапили цивільні борти, які вже тривалий час залишалися заблокованими біля причалів і не виконували жодних рейсів. Унаслідок атаки загинув один цивільний працівник, ще кілька людей зазнали поранень.

Міжнародну морську спільноту закликали до жорсткої реакції на удари Росії по торговельному флоту, які грубо порушують норми міжнародного морського права.