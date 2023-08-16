Знищені 13 "Шахедів": у порту на Дунаї пошкоджені склади та зерносховища

Росія у ніч проти 16 серпня знову атакувала Одеську область. Росіяни вкотре намагались поцілити в портову та зернову інфраструктуру на півдні регіону.

Наші Повітряні сили зуміли знищити 13 ворожих дронів. На жаль, ворог поцілив по території одного з портів, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками,

– заявив глава Одеської ОВА.

За його даними, внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю пошкоджені:

складські приміщення;

зерносховища.

Окрім того, спалахнули пожежі, які швидко ліквідували рятувальники.

Олег Кіпер запевнив, що люди не загинули та подякував усім, хто спускається в укриття.

ЗСУ збили 13 дронів, та є влучання

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував південні регіони України декількома хвилями ударних безпілотників. Зокрема, ворог:

спочатку атакував Миколаївську область, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені;

далі двома потужними хвилями – південь Одещини. Там збили 13 дронів типу Shahed-136.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог запускав "Шахеди" в декілька хвиль з південно-східного напрямку, тобто з Приморсько-Ахтарська, що у Чауді.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих дронів у межах Одеської та Миколаївської областей,

– пояснили військові.

Наслідки прильотів по Одещині / Фото ОК "Південь" та Офісу генпрокурора

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти поцілили по території одного з портів та зруйнували:

ангари з зерном;

сільськогосподарську техніку.

Офіс генпрокурора почав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вони оглядають територію та встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Росія цинічно атакує портову та зернову інфраструктуру