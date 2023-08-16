Знищені 13 "Шахедів": у порту на Дунаї пошкоджені склади та зерносховища
Росія у ніч проти 16 серпня знову атакувала Одеську область. Росіяни вкотре намагались поцілити в портову та зернову інфраструктуру на півдні регіону.
Наші Повітряні сили зуміли знищити 13 ворожих дронів. На жаль, ворог поцілив по території одного з портів, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками,
– заявив глава Одеської ОВА.
За його даними, внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю пошкоджені:
- складські приміщення;
- зерносховища.
Окрім того, спалахнули пожежі, які швидко ліквідували рятувальники.
Олег Кіпер запевнив, що люди не загинули та подякував усім, хто спускається в укриття.
ЗСУ збили 13 дронів, та є влучання
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував південні регіони України декількома хвилями ударних безпілотників. Зокрема, ворог:
- спочатку атакував Миколаївську область, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені;
- далі двома потужними хвилями – південь Одещини. Там збили 13 дронів типу Shahed-136.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог запускав "Шахеди" в декілька хвиль з південно-східного напрямку, тобто з Приморсько-Ахтарська, що у Чауді.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих дронів у межах Одеської та Миколаївської областей,
– пояснили військові.
Наслідки прильотів по Одещині / Фото ОК "Південь" та Офісу генпрокурора
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти поцілили по території одного з портів та зруйнували:
- ангари з зерном;
- сільськогосподарську техніку.
Офіс генпрокурора почав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вони оглядають територію та встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Росія цинічно атакує портову та зернову інфраструктуру
- Після виходу Росії із зернової угоди 17 серпня 2023 року Кремль намагається знищити портову та зернову інфраструктуру своїми атаками "Шахедами" та ракетами.
- Так, росіяни у ніч проти 14 серпня вдарили по регіону "Калібрами" та дронами-камікадзе. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснювала, що вороги могли традиційно прагнути бити по портовій інфраструктурі.
- Нашим військовим довелось збивати ворожі цілі відразу над житловими кварталами, адже вороги цілились в середмістя Одеси.
- Окупанти повністю зруйнували гіпермаркет у місті. Тоді поранень зазнали троє працівників магазину. Росіян пошкодили 7 закладів освіти. Детальніше про атаку росіян на Одещину читайте за посиланням.