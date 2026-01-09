Росія уразила два цивільні судна в Чорному морі: є загиблий

Росія здійснила чергову атаку проти цивільного судноплавства в Чорному морі, уразивши два іноземні судна. Внаслідок удару дрона по кораблю, загинув один член екіпажу.

Інцидент стався в межах Українського морського коридору, пише 24 Канал із посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Дивіться також Дрон атакував нафтовий танкер поблизу берегів Туреччини, – ЗМІ

Які судна постраждали внаслідок атаки?

В п'ятницю, 9 січня, російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморськ на завантаження зерновим вантажем. Під час атаки перебувало в межах Українського морського коридору. Морехідність корабля не порушена, він перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

За попередньою інформацією є постраждалі, однак точна кількість наразі невідома.

Крім того, росіяни уразили ще одне цивільне судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Ворожий дрон влучив, коли корабель перебував поблизу порту Одеса.

Внаслідок атаки загинув один член екіпажу – громадянин Сирії.

Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б'є по цивільних об'єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці,

– додав Кулеба.

За інформацією міністра, наразі на місця подій прямують рятувальні підрозділи.

Водночас Україна продовжуватиме робити усе можливе, аби гарантувати безпеку експортним зобов'язанням, попри атаки Москви.

Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: що відомо?