Спроба атаки на узбережжя провалилася: ЗСУ знищили російські безпілотні катери

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та села. Нещодавно ворог намагався завдати удару безпілотними ударними катерами.

Про це повідомив військовий експерт і радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Як Росія намагалася атакувати Україну ударними катерами?

"Флеш" повідомив, що окупанти о 4 ранку 23 червня намагалися атакувати українське узбережжя кількома безпілотними ударними катерами.

У результаті скоординованих дій низки підрозділів ЗСУ катери були виявлені та знищені ще у морі,

– зазначив радник міністра.

За словами "Флеша", на знищених безпілотних катерах були встановлені термінали Starlink, адже інших ефективних засобів керування на великій відстані росіяни не мають.

Він також подякував усім військовим, які брали участь в операції із захисту українського узбережжя та знищенні ворожих катерів.

Що відомо про ударні катери окупантів?

Центр безпілотних систем противника "Рубікон" ще у 2025 році взяв на озброєння безпілотні ударні катери. За словами "Флеша", росіяни тоді проводили навчання та відпрацювали сценарії, а згодом почали роботу над покращенням.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія неодноразово залучала свої безпілотні катери, проте ні в яке порівняння з тим, як ними користуються українські військові це не йде. На запитання про цілі російських атак він сказав, що ворог і так атакує цивільні судна та порти дронами.

Військовий повідомив, що загроза від морських БпЛА існує, але в ЗСУ готуються до неї. Він каже, що наразі масштабування загрози не відбувається, бо в сьогоднішній війні технології та тактика їх застосування змінюються дуже швидко.