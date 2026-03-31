Вночі Україну атакували майже 300 дронів з 5 напрямків: скільки було влучань і як працювала ППО

Російські війська в ніч на 31 березня здійснили чергову масовану дронову атаку. На Україну летіло майже 300 ударних БпЛА.

Про це інформують в Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про атаку Росії на Україну в ніч на 31 березня?

В ніч проти вівторка ворожі війська спрямували на Україну 289 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Гербера" та "Італмас". Серед них – близько 200 "Шахедів".

Цілі було випущено з Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та Гвардійського на ТОТ Криму.

Повітряну атаку відбивали підрозділи авіації, зенітно-ракетні сили, засоби РЕБ, а також мобільні вогневі групи й оператори безпілотників Сил Лборони України.

За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 8:00 українська ППО знищила чи нейтралізувала 267 ворожих дронів різних типів.

Водночас на 11 локаціях зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА, ще на шести – падіння уламків.

У ПС зауважили, що повітряна тривога у деяких регіонах триває й досі та закликали дотримуватись правил безпеки.

Де гриміли вибухи?