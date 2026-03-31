Вночі Україну атакували майже 300 дронів з 5 напрямків: скільки було влучань і як працювала ППО
- Російські війська в ніч на 31 березня атакували Україну майже 300 дронами, з яких близько 200 були "Шахедами".
- Українська ППО знищила чи нейтралізувала 267 дронів, хоча на 11 локаціях зафіксовано влучання 20 ударних дронів.
Російські війська в ніч на 31 березня здійснили чергову масовану дронову атаку. На Україну летіло майже 300 ударних БпЛА.
Про це інформують в Повітряних силах ЗСУ.
Що відомо про атаку Росії на Україну в ніч на 31 березня?
В ніч проти вівторка ворожі війська спрямували на Україну 289 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Гербера" та "Італмас". Серед них – близько 200 "Шахедів".
Цілі було випущено з Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та Гвардійського на ТОТ Криму.
Повітряну атаку відбивали підрозділи авіації, зенітно-ракетні сили, засоби РЕБ, а також мобільні вогневі групи й оператори безпілотників Сил Лборони України.
За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 8:00 українська ППО знищила чи нейтралізувала 267 ворожих дронів різних типів.
Водночас на 11 локаціях зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА, ще на шести – падіння уламків.
У ПС зауважили, що повітряна тривога у деяких регіонах триває й досі та закликали дотримуватись правил безпеки.
Де гриміли вибухи?
Вже під ранок 31 березня ворожі дрони вдарили по Одесі. Влучання відбулось у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Постраждав чоловік.
Також у багатоповерхівку поцілив ворожий дрон у Полтаві. У будинку пошкоджені скління, дах, стіни. Деякі квартири вже не придатні для проживання. Внаслідок удару загинула людина, ще двоє осіб отримали травми.