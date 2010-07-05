Дрони масово атакували Росію: вибухи лунали в кількох регіонах, під ударами могли бути аеродроми

Неспокійною видалася для росіян ніч на 5 липня. В багатьох регіонах Росії лунали численні вибухи, під удар також потрапили ворожі аеродроми.

Про те, в яких регіонах Росії лунали вибухи, які цілі атакували БпЛА та наслідки – розповідає 24 Канал.

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