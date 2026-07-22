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24 Канал Новини України Один із найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries палає після атаки дронів
22 липня, 06:09
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Один із найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries палає після атаки дронів

Анастасія Колеснікова

Уночі 22 липня українські дрони знову навідалися до Росії. Під ударом опинилися чергові склади відомого маркетплейсу Wildberries.

Так, безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський край. І тепер там сильно горять і розгораються склади Wildberries – найбільшого маркетплейсу у Росії, який задіяний у воєнній логістиці.

Які наслідки атаки на склади Wildberries?

За попередніми даними, уражений один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі. 

Ще вночі з місця прильоту почали з'являтися вражаючі кадри. Під ранок ситуація загострилася. Полум'я стало ще сильнішим і яскравішим. 

Склади Wildberries у Краснодарі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі

Прильот у Краснодарі: дивіться відео

Склади Wildberries розгораються: дивіться відео

Усе місто накрила велетанська хмара чорного диму: дивіться відео

Момент влучання по центру компанії в Краснодарі: дивіться відео

Пожежа на території Wildberries набирає обертів: дивіться відео

На ранок склади у Краснодарі продовжують горіти: дивіться відео

Також після атаки БпЛА палає логістичний центр Wildberries у Невинномиську, що Ставропольському краї. 

А це вже пожежа у Невинномиську: дивіться відео

Вогонь поглинає склади компанії у Невинномиську: дивіться відео

Невинномиськ після атаки дронів: дивіться відео

 

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