Один із найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries палає після атаки дронів

Уночі 22 липня українські дрони знову навідалися до Росії. Під ударом опинилися чергові склади відомого маркетплейсу Wildberries.

Так, безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський край. І тепер там сильно горять і розгораються склади Wildberries – найбільшого маркетплейсу у Росії, який задіяний у воєнній логістиці.

Які наслідки атаки на склади Wildberries?

За попередніми даними, уражений один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі.

Ще вночі з місця прильоту почали з'являтися вражаючі кадри. Під ранок ситуація загострилася. Полум'я стало ще сильнішим і яскравішим.

Склади Wildberries у Краснодарі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі

Прильот у Краснодарі: дивіться відео

Склади Wildberries розгораються: дивіться відео

Усе місто накрила велетанська хмара чорного диму: дивіться відео

Момент влучання по центру компанії в Краснодарі: дивіться відео

Пожежа на території Wildberries набирає обертів: дивіться відео

На ранок склади у Краснодарі продовжують горіти: дивіться відео

Також після атаки БпЛА палає логістичний центр Wildberries у Невинномиську, що Ставропольському краї.

А це вже пожежа у Невинномиську: дивіться відео

Вогонь поглинає склади компанії у Невинномиську: дивіться відео

Невинномиськ після атаки дронів: дивіться відео