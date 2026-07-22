Один із найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries палає після атаки дронів
Уночі 22 липня українські дрони знову навідалися до Росії. Під ударом опинилися чергові склади відомого маркетплейсу Wildberries.
Так, безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський край. І тепер там сильно горять і розгораються склади Wildberries – найбільшого маркетплейсу у Росії, який задіяний у воєнній логістиці.
Які наслідки атаки на склади Wildberries?
За попередніми даними, уражений один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі.
Ще вночі з місця прильоту почали з'являтися вражаючі кадри. Під ранок ситуація загострилася. Полум'я стало ще сильнішим і яскравішим.
Склади Wildberries у Краснодарі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі
Прильот у Краснодарі: дивіться відео
Склади Wildberries розгораються: дивіться відео
Усе місто накрила велетанська хмара чорного диму: дивіться відео
Момент влучання по центру компанії в Краснодарі: дивіться відео
Пожежа на території Wildberries набирає обертів: дивіться відео
На ранок склади у Краснодарі продовжують горіти: дивіться відео
Також після атаки БпЛА палає логістичний центр Wildberries у Невинномиську, що Ставропольському краї.
А це вже пожежа у Невинномиську: дивіться відео
Вогонь поглинає склади компанії у Невинномиську: дивіться відео
Невинномиськ після атаки дронів: дивіться відео