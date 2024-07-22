"Коров пасу, а тут вони": вранці жителі двох регіонів Росії перестрашилися через дрони

Вночі Росія перебувала під масованою атакою дронів. Уранці ще 5 безпілотники долетіли до Волги. У мережу потрапила реакція місцевих жителів на "чужоземні тіла" у небі.

Уранці невідомі безпілотники пролетіли над Волгоградською областю, чим не на жарт переклякали місцевих жителів. За повідомленням міноборони Росії, "порушники повітряного простору" були піймані та знищені над територією сусідньої Астраханської області.

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Атака дронів

Так, влада заявила, що близько 07:00 над Астраханською областю було збито 5 українських безпілотників.

Ймовірно, робота російської ППО по дронах велася в Ахтубінському районі області, оскільки там було оголошено повітряну тривогу.

Перед тим, як опинитися у небі над Астраханською областю, дрони пролетіли над Волгоградщиною. Так, проліт БпЛА зняв на камеру житель селища Креп Калачівського району, який у цей час, за його словами, пас корів. Росіянин спершу навіть сприйняв дрони за українські винищувачі.

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Нагадаємо, що вночі дрони атакували НПЗ у Туапсе, внаслідок чого на об'єкті сталася пожежа та пошкоджена інфраструктура заводу. Крім того, БпЛА здійснили атаку на Морозовськ, місто у Ростовській області, де розташований військовий аеродром.