Дрони атакували НПЗ у Пермі і заводи в Ульяновську і Воронежі

Уночі українські дрони атакували Росію. Вони навідалися до Ульяновської, Воронежської областей, а також Пермського краю.

Попередньо, безпілотники влучили у завод "Іскра" в Ульяновську, НПЗ у Пермі та підприємство у Воронежі.

Що відомо про атаку на НПЗ у Пермі?

Незадовго до шостої ранку губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив про масований удар дронами. Окрім того, він підтвердив атаку на НПЗ.

З раннього ранку сили ППО та мобільні вогневі групи відбивають атаку. Наліт на промисловий об'єкт. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місці,

– заявив чиновник.

Тим часом у мережі з'явилися кадри пожежі на НПЗ після прильоту. За даними Osint-аналітиків, уражена установка АВТ-5.

Наслідки удару по НПЗ у Пермі / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" неодноразово ставав ціллю ударів Сил оборони.

Це одне з провідних нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік . Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Ураженио нафтопереробний завод у Пермі: дивіться відео

Пожежа на НПЗ у Пермі: дивіться відео

Горить НПЗ у Пермі: дивіться відео

Що сталося із заводом "Іскра"?

Ще раніше стало відомо, що безпілотники навідалися на завод "Іскра" в Ульяновську.

Зафіксовано пошкодження промислової та цивільної інфраструктури… Є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога,

– повідомив губернатор Олексій Русських.

Підприємство входить до складу концерну "Алмаз – Антей" та спеціалізується на виробництві компонентів для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення.

У рамках кооперації з виробництва керованих ракет Х-59М2/М2А завод постачає АТ "Ярославський радіозавод" транзисторні пари 3-127А. Їх використовують для виготовлення телевізійних передавачів СБ-1АМ, які входять до складу апаратури Т1А-02.

Завод "Іскра" після нічної атаки / Фото з соцмережі

Момент влучання по "Іскрі" / Фото з мережі

В Ульяновську горить "Іскра": дивіться відео

Момент прильоту по "Іскрі": дивіться відео

По чому був приліт у Воронежі?

Уночі повітряну тривогу оголосили і у Воронежі.

Чергові сили ППО продовжують відображення атаки БпЛА у небі над Воронежем та передмістями. Зайдіть у приміщення, відійдіть від вікон. Ушкодження у місті уточнюються, оперативні служби працюють на місцях,

– писав тамтешній губернатор.

За даними моніторів, у місті уражено підприємство "Воронежсинтезкаучук", виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків. Попередньо, загорівся резервуар.

Важливе для росіян підприємство атакували у Воронежі: дивіться відео

Горить підприємство у Воронежі: дивіться відео