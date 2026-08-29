Під Ростовом дрони атакували судно: виникла пожежа

Уночі 29 серпня Ростовська область Росії була під масованою атакою безпілотників. Росіяни у мережі публікують кадри загоряння судна в результаті ударів.

Про те, що було уражено у Росії, пише Supernova+.

Що загорілось під Ростовом?

Уночі дрони налетіли на Ростовську область, атакувавши там низку об'єктів. За повідомленнями моніторів, внаслідок ударів зафіксовано кілька осередків займання. Зокрема, горить судно.

Очевидці діляться відео, знятими неподалік місця прильотів. На кадрах видно займання та чутно емоційні коментарі людей.

Займання під Ростовом внаслідок ударів дронів: дивіться відео

Пожежа на судні могла статись після атаки на суднобудівний-судноремонтний завод "Аксай-Мідель" в Аксаї.

Гучно в районі заводу у російській Аксаї: дивіться відео (18+, присутня ненормативна лексика)

До речі, це не єдиний атакований об'єкт в Аксаї. Раніше повідомлялось про масштабну пожежу після вибухів на логістичному складі компанії DNS. Гучно було також у районі міста Батайськ.

Напередодні вибухи гриміли у російському Ярославлі. Стало відомо, що під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" – одним із найбільших НПЗ Росії та найбільший у центральній частині країни. Він забезпечує паливом, зокрема, окупаційну армію.