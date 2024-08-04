Атака на аеродром "Морозовськ": у Росії випадково визнали, що проґавили десятки безпілотників

Силам оборони України у ніч на 3 серпня вдалося атакувати Ростовську область, де розташований аеродром "Морозовськ". У міноборони Росії заявили, щоб нібито вдалося збити в регіоні 36 БпЛа, але у місцевої влади – зовсім інша інформація.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що регіон атакували 55 безпілотників. Де ж поділися ще 19 – у Росії не розповіли, пише 24 Канал.

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В Морозівському районі ввели режим надзвичайної ситуації

Вранці 3 серпня міноборони країни агресорки запевнило своїх громадян, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу нібито 75 безпілотників. Зокрема, 36 з них – над Ростовською областю.

Водночас губернатор області Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Решта, схоже, таки точно долетіла до цілей.

Територію Ростовської області атакували 55 українських БПЛА. Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування,

– писав він.

До слова, Голубєв також визнав, що під час атаки були пошкоджені складські об’єкти в двох районах області. Ліквідацією наслідків "падіння уламків" займалися служби екстреного реагування.

Схоже, ситуація на ранок після атаки БпЛа була непростою, адже, за повідомленням Голубєва о 12:00 3 серпня, у Морозівському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Про його скасування – досі ані слова.

Що відомо про атаку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росію атакували десятки безпілотників – понад 70. Влучання були зафіксовані в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.

Так, безпілотники атакували російський Морозовськ, де розташований військовий аеродром. Там росіяни тримають Су-34 та Су-30/35, а також Су-24, Су-24М. Власне, звідти вони й атакують Схід України керованими авіаційними бомбами.

Також під обстріл потрапила низка нафтобаз і об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській і Ростовській областях.

Окрім того, голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко вказав, що у ніч на 3 серпня було уражено військову частину ГРУ.