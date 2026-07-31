У Росії палають кілька складів Wildberries і НПЗ: у мережі поширюють яскраві кадри

У ніч проти 31 липня Росія опинилася під масованою атакою дронів. Цілями українських БпЛА вкотре стали нафтопереробні заводи і склади "багатостраждального" Wildberries.

Під ранок з'явилося багато відео і фото з місць прильотів у Росії. Попередньо, були уражені два НПЗ, два склади Wildberries і порт у Каспійську.

Які наслідки атаки на Росію 31 липня?

Так, першими почали поширюватися повідомлення про масштабну пожежу у Волгограді. Попередньо, там були атаковані аж два важливі об'єкти:

Розподільчий центр Wildberries – логістичний комплекс площею 44 000 метрів квадратних. Він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни й забезпечення паливом цивільного та державного секторів.

Окрім того, під атакою перебував і НПЗ у Нижнекамську, що в Татарстані.

Пожежа на НПЗ у Нижньокамську / Фото з соцмережі

У мережі повідомляють, що після атаки загорівся склад Wildberries у Зеленодольську в Татарстані.

Атака на Зеленодольськ: дивіться відео

Попередньо, горить склад Wildberries у Зеленодольську / Фото соцмережі

Також у Татарстані після вибухів спалахнула пожежа у Казані. Наразі деталей про уражений об'єкт немає.

Щось сильно палає у Казані: дивіться фото

Атака на Казань: дивіться відео

Удару зазнав і порт у Каспійську, що в Дагестані.

У Каспійську під роздачу потрапив порт / Фото з соцмережі