У Росії палають кілька складів Wildberries і НПЗ: у мережі поширюють яскраві кадри
У ніч проти 31 липня Росія опинилася під масованою атакою дронів. Цілями українських БпЛА вкотре стали нафтопереробні заводи і склади "багатостраждального" Wildberries.
Під ранок з'явилося багато відео і фото з місць прильотів у Росії. Попередньо, були уражені два НПЗ, два склади Wildberries і порт у Каспійську.
Які наслідки атаки на Росію 31 липня?
Так, першими почали поширюватися повідомлення про масштабну пожежу у Волгограді. Попередньо, там були атаковані аж два важливі об'єкти:
- Розподільчий центр Wildberries – логістичний комплекс площею 44 000 метрів квадратних. Він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.
- НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни й забезпечення паливом цивільного та державного секторів.
Окрім того, під атакою перебував і НПЗ у Нижнекамську, що в Татарстані.
Пожежа на НПЗ у Нижньокамську / Фото з соцмережі
У мережі повідомляють, що після атаки загорівся склад Wildberries у Зеленодольську в Татарстані.
Атака на Зеленодольськ: дивіться відео
Попередньо, горить склад Wildberries у Зеленодольську / Фото соцмережі
Також у Татарстані після вибухів спалахнула пожежа у Казані. Наразі деталей про уражений об'єкт немає.
Щось сильно палає у Казані: дивіться фото
Атака на Казань: дивіться відео
Удару зазнав і порт у Каспійську, що в Дагестані.
У Каспійську під роздачу потрапив порт / Фото з соцмережі