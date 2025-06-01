Росію атакували безпілотники: у Смоленську та Рязані прогриміли вибухи

У ніч на 7 червня Росію вкотре атакували ударні дрони. Мешканці Смоленська жалілися на вибухи та задимлення у місті.

Окрім цього, безпілотники атакували Московську область та Рязань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Росію

За даними російських телеграм-каналів, вночі жителі Смоленська в чатах повідомляли про вибухи та задимлення. Губернатор регіону заявив, що нібито поблизу міста засобами РЕБ було придушено безпілотник.

Він додав, що буцімто постраждалих та руйнувань внаслідок цього немає, на місці падіння дрона працюють екстрені та оперативні служби.



Задимлення у Смоленську через атаку дронів / Фото очевидців

Кілька вибухів також пролунали над Рязанню. Повідомлялося, що нібито система ППО знищила БпЛА на підльоті до міста. Місцеві жителі кажуть, що чули три вибухи над Рязанню та сусіднім селом Дядькове. За словами очевидців, у небі було видно яскраві спалахи та чути дзижчання безпілотників.

Губернатор регіону Павло Малков заявив, що постраждалих немає. А також додав, що уламки одного з безпілотників упали на дах приватного будинку, але пошкоджень також немає.

Окрім цього, "невідомі безпілотники" атакували Московську область. Внаслідок цього в аеропортах Домодєдово та Жуковський запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків.

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До слова, 6 червня Росію атакували щонайменше 174 дрони. Внаслідок цього в Саратовській області виникла пожежа на нафтобазі "Комбінат Кристал". Тоді як на заводі "Прогрес" обвалився дах центрального цеху.