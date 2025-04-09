Дрони атакували кілька регіонів Росії: під прицілом НПЗ, точки пусків "Шахедів" та "Енгельс"
- Дрони атакували кілька російських регіонів, включаючи Енгельс, Краснодарський край та Ростовську область, де були зафіксовані вибухи.
- У Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "Шахеди", та у Слов'янську-на-Кубані, де розташований НПЗ, також відбулися вибухи.
Неспокійною для росіян видалася ніч на 9 квітня. БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема вибухи пролунали в Енгельсі, де розташована авіабаза країни-агресорки.
Росіяни в мережі скаржаться на вибухи у Краснодарському краї. Зокерма у Приморсько-Ахратську, звідки окупанти постійно запускають "Шахеди", передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Росії
Росіяни в мережі повідомляють про щонайменше 5 вибухів в Енгельсі та його околицях, ймовірно, дрони знову могли атакувати авіабазу "Енгельс".
Водночас у Краснодарському краї вибухи пролунали у Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані.
Зверніть увагу! Саме з Приморсько-Ахтарська росіяни запускають "Шахеди" по мирних містах України.
Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташований НПЗ, який вже неодноразово атакували дрони.
Додамо, що дрони також атакували Ростовську область Росії. У місцевих телеграм-каналах писали про вибухи в регіоні та прольотах БпЛА.
Зокрема вибухи пролунали в районі Таганрога, який розташований на захід від Ростова-на-Дону. Також звуки вибухів чули на північ від Ростова, у Білокалітвенському районі та в районі Новочеркаська.
Зауважимо, що жителі Таганрога скаржаться в мережі на відсутність оповіщення про загрозу БпЛА для регіону.
Нагадаємо, що попередня атака БпЛА на Ростовську область відбулася 6 квітня. Тоді росіяни повідомляли про десятки вибухів у регіоні.