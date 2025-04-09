Дрони атакували кілька регіонів Росії: під прицілом НПЗ, точки пусків "Шахедів" та "Енгельс"

Неспокійною для росіян видалася ніч на 9 квітня. БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема вибухи пролунали в Енгельсі, де розташована авіабаза країни-агресорки.

Росіяни в мережі скаржаться на вибухи у Краснодарському краї. Зокерма у Приморсько-Ахратську, звідки окупанти постійно запускають "Шахеди", передає 24 Канал.

Дивіться також Знищено ангари, військові будівлі і техніку: Повітряні сили вдарили по складах ворога на Курщині

Що відомо про вибухи у Росії

Росіяни в мережі повідомляють про щонайменше 5 вибухів в Енгельсі та його околицях, ймовірно, дрони знову могли атакувати авіабазу "Енгельс".

Водночас у Краснодарському краї вибухи пролунали у Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані.

Зверніть увагу! Саме з Приморсько-Ахтарська росіяни запускають "Шахеди" по мирних містах України.

Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташований НПЗ, який вже неодноразово атакували дрони.

Додамо, що дрони також атакували Ростовську область Росії. У місцевих телеграм-каналах писали про вибухи в регіоні та прольотах БпЛА.

Зокрема вибухи пролунали в районі Таганрога, який розташований на захід від Ростова-на-Дону. Також звуки вибухів чули на північ від Ростова, у Білокалітвенському районі та в районі Новочеркаська.

Зауважимо, що жителі Таганрога скаржаться в мережі на відсутність оповіщення про загрозу БпЛА для регіону.

Нагадаємо, що попередня атака БпЛА на Ростовську область відбулася 6 квітня. Тоді росіяни повідомляли про десятки вибухів у регіоні.