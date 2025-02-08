Дрони атакували нафтоперекачувальні станції у Волгоградській та Ростовській областях
- Дрони, ймовірно, атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чорткове Ростовської області.
- Інформація про пожежі, руйнування і постраждалих не надходила.
Неспокійною для росіян видалася ніч на 8 лютого. Ймовірно, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чорткове Ростовської області.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про атаку БпЛА
БпЛА атакували селище Чорткове Ростовської області. Ймовірно, ціллю дронів була нафтоперекачувальна станція, яка розташована за 8 кілометрів від населеного пункту.
Водночас місцеві жителі заявили, що наразі нібито інформація про пожежі, руйнування і постраждалих не надходила.
Згодом з'явилася інформація про те, що дрони також атакували нафтоперекачувальну станцію у Волгоградській області. Місцевий губернатор стверджує, що нібито ушкоджень та постраждалих немає.
До слова, раніше була інформація про те, що в Ростові-на-Дону пролунали потужні вибухи у ніч на 8 лютого. За інформацією прокремлівських ресурсів, над містом нібито збили 3 БпЛА.
Мешканці Ростова-на-Дону скаржаться, що вибухи в місті тривали понад годину. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про щонайменше 10 потужних вибухів, які було чутно над містом. Очевидці також зазначають, що у небі постійно видніються яскраві спалахи.