Розтрощили ворожі кораблі, склади та найбільший НПЗ: ЗСУ завдали нищівних втрат Росії
У ніч на 15 травня бійці Збройних сил України завдали низку успішних ударів по російських об'єктах. Палав один з найбільших НПЗ Росії "Рязанський", уражено кораблі та склади із боєприпасами.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які об'єкти Росії розтрощили ЗСУ?
Вночі 15 травня під прицілом українських дронів опинилась низка важливих об'єктів противника – від НПЗ до флоту.
У російській Рязані було атаковано нафтопереробний завод "Рязанський". Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. У Генштабі наголосили, що він входить до числа найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Річна потужність цього НПЗ сягає приблизно 17 мільйонів тонн нафти, а серед основної продукції – бензин, дизель та реактивне пальне для забезпечення окупаційних військ для війни в Україні.
Ще однією важливою ціллю дронів стали малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспійск". Разом із тим, було уражено склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.
Також на Луганщині під атаку БпЛА потрапив склад матеріально-технічних засобів у Райгородці. Водночас на Донеччині, у Дмитрівці, оборонці уразили склад засобів РЕБ противника.
