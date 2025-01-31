Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Ввечері 31 січня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару ударних БпЛА.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росіяни почали вербувати громадян Азербайджану для виробництва "Шахедів", – ЗМІ

Де зараз летять дрони