УКР РУС
31 січня 2025, 22:08
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Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Маргарита Волошина

Ввечері 31 січня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару ударних БпЛА.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз летять дрони

22:27, 31 січня

Запорізька область загроза застосування ударних БпЛА.

22:14, 31 січня

БпЛА на півдні Сумщини рухаються на захід та схід.

21:30, 31 січня

Харківська область загроза застосування ударних БпЛА.

21:28, 31 січня

Сумська область загроза застосування ударних БпЛА.