Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Ввечері 31 січня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару ударних БпЛА.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз летять дрони
Запорізька область загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА на півдні Сумщини рухаються на захід та схід. Харківська область загроза застосування ударних БпЛА. Сумська область загроза застосування ударних БпЛА.
Запорізька область загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА на півдні Сумщини рухаються на захід та схід.
Харківська область загроза застосування ударних БпЛА.
Сумська область загроза застосування ударних БпЛА.