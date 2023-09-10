Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе

У ніч проти 10 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ворог випустив відразу кілька груп безпілотників, зосередивши удари у різних регіонах країни.

Звернімо увагу на те, що про загрозу атаки дронами стало відомо ближче до півночі. А вже близько 1 ночі 10 вересня повідомили, що на Київщині лунають вибухи. Йшлося про роботу ППО.

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Що відомо про атаку дронами 10 вересня

10 вересня

Відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА!станом на цю хвилину повітряна тривога у Київській, Черкаській і Полтавській областях.Повітряні сили зазначають, що ударні БпЛА рухаються до Білої Церкви. Мешканців закликають переходити до укриттів.

у КМВА пишуть, що у Дарницькому районі уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, минулося без постраждалих. Що стосується характеру руйнувань, то він уточнюється."В Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", – Сергій Попко, начальник КМВА.міський голова зазначив, що у Подільському районі є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. На місці йому вже надають допомогу медики.Віталій Кличко зазначив, що у Солом'янському районі на проїжджій частині горять уламки. Туди також вирушили екстрені служби. Що стосується Подільського району, то там уламки впали на відкриту місцевість. Працюють пожежно-рятувальні служби. На цей момент нема інформації про пошкоджені будівлі та постраждалих.

01:59 У КМВА уточнили, що у Святошинському районі уламки впали у районі парку Совки. Відомо про загоряння. На місці вже працюють розрахунки ДСНС. Також в адміністрації виклали фото наслідків падіння уламків "Шахедів".



Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА ​



Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА

Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. На місця вже вирушили всі служби. Міський голова пообіцяв згодом поділитися деталями."В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БпЛА. Перебувайте в укриттях", – Віталій Кличко.у КМВА повідомили про те, що працює ППО у столиці. ЗМІ пишуть про те, що пролунало кілька вибухів. Робота над збиттям "Шахедів" триває.ПС також пишуть про те, що існує ризик застосування балістики на Сході.надійшло повідомлення від ПС про загрозу "Шахедами" для мешканців Кіровоградщини.Повітряні сили закликали мешканців Києва перебувати в укриттях.станом на цю хвилину повітряна тривога також у Київській і Полтавській областях.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – Київська ОВА.ПС зазначили, що на Полтавщині ще й загроза ракетного удару.стало відомо, що "Шахеди" наближаються до Житомирської області. У регіоні мешканців попрохали вирушати до укриттів.ПС попередили мешканців Лубнів і Миргорода, адже дрони-камікадзе рухалися в їхньому напрямку.Повітряні сили пишуть, що існує загроза атаки дронами Полтавської області. Мешканців попрохали не покидати укриттів.стало відомо, що дрони-камікадзе наближаються до Київської області з Чернігівщини.

9 вересня

станом на цей час повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях.Повітряні сили написали, що "Шахеди" летять у напрямку Ніжина, а ще через 10 хвилин зазначили, що варто бути в укриттях також мешканцям Прилук.моніторингові канали зазначали, що загроза існує для Сумської та Чернігівської області. За наявними даними, дрони рухаються на Захід.спочатку моніторингові канали повідомили, що існує загроза атаки БпЛА з Сумської області. Але тоді не було зрозуміло, якого типу ці безпілотники.