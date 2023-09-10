Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе

10 вересня 2023, 01:48
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У ніч проти 10 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ворог випустив відразу кілька груп безпілотників, зосередивши удари у різних регіонах країни.

Звернімо увагу на те, що про загрозу атаки дронами стало відомо ближче до півночі. А вже близько 1 ночі 10 вересня повідомили, що на Київщині лунають вибухи. Йшлося про роботу ППО.

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Що відомо про атаку дронами 10 вересня

10 вересня

03:10 Відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА!02:35 станом на цю хвилину повітряна тривога у Київській, Черкаській і Полтавській областях.02:25 Повітряні сили зазначають, що ударні БпЛА рухаються до Білої Церкви. Мешканців закликають переходити до укриттів.

 

02:23 у КМВА пишуть, що у Дарницькому районі уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, минулося без постраждалих. Що стосується характеру руйнувань, то він уточнюється.02:14 "В Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", – Сергій Попко, начальник КМВА.02:05 міський голова зазначив, що у Подільському районі є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. На місці йому вже надають допомогу медики.02:00 Віталій Кличко зазначив, що у Солом'янському районі на проїжджій частині горять уламки. Туди також вирушили екстрені служби. Що стосується Подільського району, то там уламки впали на відкриту місцевість. Працюють пожежно-рятувальні служби. На цей момент нема інформації про пошкоджені будівлі та постраждалих.

01:59 У КМВА уточнили, що у Святошинському районі уламки впали у районі парку Совки. Відомо про загоряння. На місці вже працюють розрахунки ДСНС. Також в адміністрації виклали фото наслідків падіння уламків "Шахедів".


Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА ​


Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА

01:50 Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. На місця вже вирушили всі служби. Міський голова пообіцяв згодом поділитися деталями.01:41 "В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БпЛА. Перебувайте в укриттях", – Віталій Кличко.01:33 у КМВА повідомили про те, що працює ППО у столиці. ЗМІ пишуть про те, що пролунало кілька вибухів. Робота над збиттям "Шахедів" триває.01:29 ПС також пишуть про те, що існує ризик застосування балістики на Сході.01:21 надійшло повідомлення від ПС про загрозу "Шахедами" для мешканців Кіровоградщини.01:17 Повітряні сили закликали мешканців Києва перебувати в укриттях.00:59 станом на цю хвилину повітряна тривога також у Київській і Полтавській областях.00:58

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – Київська ОВА.00:50 ПС зазначили, що на Полтавщині ще й загроза ракетного удару.00:49 стало відомо, що "Шахеди" наближаються до Житомирської області. У регіоні мешканців попрохали вирушати до укриттів.00:31 ПС попередили мешканців Лубнів і Миргорода, адже дрони-камікадзе рухалися в їхньому напрямку.00:15 Повітряні сили пишуть, що існує загроза атаки дронами Полтавської області. Мешканців попрохали не покидати укриттів.00:03 стало відомо, що дрони-камікадзе наближаються до Київської області з Чернігівщини.

9 вересня

23:59 станом на цей час повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях.23:44 Повітряні сили написали, що "Шахеди" летять у напрямку Ніжина, а ще через 10 хвилин зазначили, що варто бути в укриттях також мешканцям Прилук.23:23 моніторингові канали зазначали, що загроза існує для Сумської та Чернігівської області. За наявними даними, дрони рухаються на Захід.23:08 спочатку моніторингові канали повідомили, що існує загроза атаки БпЛА з Сумської області. Але тоді не було зрозуміло, якого типу ці безпілотники.
Автор: Назарій Лазур