Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе
У ніч проти 10 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ворог випустив відразу кілька груп безпілотників, зосередивши удари у різних регіонах країни.
Звернімо увагу на те, що про загрозу атаки дронами стало відомо ближче до півночі. А вже близько 1 ночі 10 вересня повідомили, що на Київщині лунають вибухи. Йшлося про роботу ППО.
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Що відомо про атаку дронами 10 вересня
10 вересня03:10 Відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА!02:35 станом на цю хвилину повітряна тривога у Київській, Черкаській і Полтавській областях.02:25 Повітряні сили зазначають, що ударні БпЛА рухаються до Білої Церкви. Мешканців закликають переходити до укриттів.
02:23 у КМВА пишуть, що у Дарницькому районі уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, минулося без постраждалих. Що стосується характеру руйнувань, то він уточнюється.02:14 "В Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", – Сергій Попко, начальник КМВА.02:05 міський голова зазначив, що у Подільському районі є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. На місці йому вже надають допомогу медики.02:00 Віталій Кличко зазначив, що у Солом'янському районі на проїжджій частині горять уламки. Туди також вирушили екстрені служби. Що стосується Подільського району, то там уламки впали на відкриту місцевість. Працюють пожежно-рятувальні служби. На цей момент нема інформації про пошкоджені будівлі та постраждалих.
01:59 У КМВА уточнили, що у Святошинському районі уламки впали у районі парку Совки. Відомо про загоряння. На місці вже працюють розрахунки ДСНС. Також в адміністрації виклали фото наслідків падіння уламків "Шахедів".
Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА
Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА
9 вересня23:59 станом на цей час повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях.23:44 Повітряні сили написали, що "Шахеди" летять у напрямку Ніжина, а ще через 10 хвилин зазначили, що варто бути в укриттях також мешканцям Прилук.23:23 моніторингові канали зазначали, що загроза існує для Сумської та Чернігівської області. За наявними даними, дрони рухаються на Захід.23:08 спочатку моніторингові канали повідомили, що існує загроза атаки БпЛА з Сумської області. Але тоді не було зрозуміло, якого типу ці безпілотники.