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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
10 березня, 19:14
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Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російські війська ввечері 10 березня запустили по Україні ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі дрони

19:42, 10 березня

Групи ударних БпЛА продовжують рух у напрямку Полтавської області.

19:20, 10 березня

БпЛА у напрямку Кам'янського.

18:58, 10 березня

Декілька груп БпЛА тримають курс на Дніпропетровщину.

18:54, 10 березня

Рух ударних БпЛА через Запорізьку область.  Напрямок руху – північно-західний.