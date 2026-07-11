Дрони знову летять на Україну: для яких міст є загроза

Увечері 11 липня Росія розпочала традиційний нічний терор України ударними безпілотниками. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух російських дронів у напрямку українських міст.

У яких областях України є загроза БпЛА?

Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті