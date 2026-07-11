Дрони знову летять на Україну: для яких міст є загроза
Увечері 11 липня Росія розпочала традиційний нічний терор України ударними безпілотниками. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух російських дронів у напрямку українських міст.
У яких областях України є загроза БпЛА?
Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Сумщина: БпЛА у напрямку Шостки, Краснопілля. Харківщина: група БпЛА в районі Старого Салтова. Чернігівщина: реактивні БпЛА у напрямку Мени, Бахмача з півночі. БпЛА у напрямку Охтирки на Сумщині з північного сходу. Група БпЛА у напрямку Шевченкового на Харківщині з південного сходу. КАБи на північний схід Харківщини. Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у західному напрямку.
Сумщина: БпЛА у напрямку Шостки, Краснопілля.
Харківщина: група БпЛА в районі Старого Салтова.
Чернігівщина: реактивні БпЛА у напрямку Мени, Бахмача з півночі.
БпЛА у напрямку Охтирки на Сумщині з північного сходу.
Група БпЛА у напрямку Шевченкового на Харківщині з південного сходу.
КАБи на північний схід Харківщини.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у західному напрямку.