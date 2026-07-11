Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Дрони знову летять на Україну: для яких міст є загроза
11 липня, 21:49
3

Дрони знову летять на Україну: для яких міст є загроза

Анастасія Колеснікова

Увечері 11 липня Росія розпочала традиційний нічний терор України ударними безпілотниками. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух російських дронів у напрямку українських міст. 

У яких областях України є загроза БпЛА?

Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

22:00, 11 липня

Сумщина: БпЛА у напрямку Шостки, Краснопілля.

21:43, 11 липня

Харківщина: група БпЛА в районі Старого Салтова.

21:19, 11 липня

Чернігівщина: реактивні БпЛА у напрямку Мени, Бахмача з півночі.

21:04, 11 липня

БпЛА у напрямку Охтирки на Сумщині з північного сходу.

21:01, 11 липня

Група БпЛА у напрямку Шевченкового на Харківщині з південного сходу.

20:42, 11 липня

КАБи на північний схід Харківщини.

20:41, 11 липня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у західному напрямку.

Пов'язані теми:

Новини України Атака дронами-камікадзе