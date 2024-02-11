Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": у Павлограді пролунали вибухи
11 лютого 2024, 21:53Читать новость на русском
11 лютого ввечері російські військові знову запустили по Україні дрони-камікадзе. Розповідаємо, в яких областях загроза "Шахедів".
24 Канал спостерігає за ситуацією у регіонах і розповідає, мешканцям яких областей варто перебувати в укриттях. Нагадуємо, що небезпечні не лише самі "Шахеди", а й їхні уламки, які падають під час збиття. Відтак, якщо у вашій області повітряна тривога – перебувайте в укриттях до відбою.
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В яких областях – загроза атаки "Шахедами"22:59 Повітряну тривогу також оголосили на Дніпропетровщині та Запоріжжі.22:56 Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області рухаються у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний." Повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині та Херсонщині.22:52 Відбій повітряної тривоги.22:44 ЗМІ пишуть, що у Павлограді знову лунають вибухи.22:35 Повітряні сили попереджають: "Ще ударні ворожі БпЛА у Васильківському районі Дніпропетровської області, вектор руху на Павлоград."22:15 ЗМІ пишуть про вибухи у Павлограді.22:10 Повітряні сили наголошують: "Павлоград – перебувайте в укриттях. БпЛА на околицях міста".21:53 Повітряні сили пишуть: "БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північний (Павлоград)."21:28 Повітряні сили написали, що у Запорізькій і Дніпропетровській областях – загроза ударних БпЛА. Відомо, що "Шахеди" у Гуляйпільському районі Запорізької області.