Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"

Окупанти регулярно атакують Україну дронами-камікадзе. Увечері 16 листопада ворог уже запустив "Шахеди". 24 Канал розкаже про їхній рух.

Удень ворог обстріляв балістикою Миколаїв. На щастя, поки не йдеться про постраждалих.

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Де летять "Шахеди"