Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"
16 листопада 2024, 21:55Читать новость на русском
Окупанти регулярно атакують Україну дронами-камікадзе. Увечері 16 листопада ворог уже запустив "Шахеди". 24 Канал розкаже про їхній рух.
Удень ворог обстріляв балістикою Миколаїв. На щастя, поки не йдеться про постраждалих.
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Де летять "Шахеди"
Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину,
22:16, 16 листопада
22:05, 16 листопада
Де зараз тривога
21:41, 16 листопада
– повідомили ПС.
Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину,