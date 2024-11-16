Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"

16 листопада 2024, 21:55
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Автор: Ірина Чеботнікова

Окупанти регулярно атакують Україну дронами-камікадзе. Увечері 16 листопада ворог уже запустив "Шахеди". 24 Канал розкаже про їхній рух.

Удень ворог обстріляв балістикою Миколаїв. На щастя, поки не йдеться про постраждалих.

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Де летять "Шахеди"

22:16, 16 листопада

  • Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • Група БпЛА на півночі Полтавщини курс на Черкащину.
22:05, 16 листопада

Де зараз тривога

21:41, 16 листопада

Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину,
– повідомили ПС.