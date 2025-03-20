На підступах до Києва фіксували 17 російських БпЛА, але ніч у самій столиці була без тривоги

Російська армія цієї ночі вкотре атакувала Україну ударними БпЛА. Відомо, що на підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих дронів.

Проте повітряну тривогу в столиці вночі не оголошували. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис КМВА.

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Ворожа атака "Шахедами"

В КМВА повідомили, що повітряну тривогу в столиці вночі не оголошували. Однак на підступах до Києва було зафіксовано 17 безпілотників. По ворожих повітряних цілях працювали сили ППО.

11 – знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Вказується, що інформації про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

Нагадаємо, що в ніч на 20 березня ворог атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

В Повітряних силах повідомили про збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.



Там додали, що 63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Зазначимо, що Кропивницький в ніч на 20 березня зазнав наймасованішої атаки дронів. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав наслідки нічної атаки на місто і зазначив, що "так виглядає припинення вогню від Путіна".