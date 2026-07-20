Російські війська знову атакують "Шахедами": повітряна тривога шириться Україною

Ввечері в понеділок, 20 липня, російська окупаційна армія вкотре запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу БпЛА в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про російську атаку, де рухаються ворожі дрони та для яких областей є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де летять російські "Шахеди"?