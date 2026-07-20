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24 Канал Новини України Російські війська знову атакують "Шахедами": повітряна тривога шириться Україною
20 липня, 22:57
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Російські війська знову атакують "Шахедами": повітряна тривога шириться Україною

Поліна Буянова

Ввечері в понеділок, 20 липня, російська окупаційна армія вкотре запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу БпЛА в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про російську атаку, де рухаються ворожі дрони та для яких областей є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де летять російські "Шахеди"?

 

22:44, 20 липня

БпЛА на Суми з півночі.

22:16, 20 липня

Пуски КАБ на Запоріжжі.

21:56, 20 липня

Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

21:46, 20 липня

Реактивний БпЛА на Татарбунари.

21:42, 20 липня

Реактивний БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.

21:22, 20 липня

Пуски КАБ на північний схід та північ Харківщини.

21:17, 20 липня

Пуски КАБ на Сумщину.

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