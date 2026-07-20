Російські війська знову атакують "Шахедами": повітряна тривога шириться Україною
Ввечері в понеділок, 20 липня, російська окупаційна армія вкотре запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу БпЛА в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
Що відомо про російську атаку, де рухаються ворожі дрони та для яких областей є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Де летять російські "Шахеди"?
БпЛА на Суми з півночі. Пуски КАБ на Запоріжжі. Пуски КАБ на Дніпропетровщину. Реактивний БпЛА на Татарбунари. Реактивний БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря. Пуски КАБ на північний схід та північ Харківщини. Пуски КАБ на Сумщину.
БпЛА на Суми з півночі.
Пуски КАБ на Запоріжжі.
Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Татарбунари.
Реактивний БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
Пуски КАБ на північний схід та північ Харківщини.
Пуски КАБ на Сумщину.