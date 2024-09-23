Уже не вперше: російський "Шахед" пролетів поруч із майданчиком Хмельницької АЕС

Російський "Шахед" під час атаки на Україну вночі 22 вересня пролетів вкотре поблизу майданчика Хмельницької АЕС. Ймовірно, так Росія спробувала імітувати атаку на станцію.

Країна-агресорка продовжує енергетичний терор та вже не вперше наражає на небезпеку атомні об'єкти України. Енергоатом повідомив про останній такий інцидент усім відповідним установам.

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Як Росія імітувала обстріл Хмельницької АЕС

"Шахеди" над Хмельницькою АЕС фіксували також і під час атаки 12 та 20 вересня. В Енергоатомі розповіли про траєкторію російського безпілотника цього разу.

Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася імітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію,

– кажуть там.

Енергоатом надав інформацію про усі такі випадки відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до МАГАТЕ.

"️Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.