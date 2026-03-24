24 березня, 23:06
Росія знову атакувала Полтавщину: для яких регіонів ще є небезпека

Вероніка Соцкова

24 березня росіяни здійснили масову атаку безпілотниками по містах України. Постраждали, зокрема, Львів, Вінниччина, Тернопіль, Івано-Франківськ, Харківщина та інші.

Однак ризик нових ударів залишається досить високим. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги.

Де зараз ворожі цілі?

 

23:26, 24 березня

Ворог знову завдав удару по Полтавщині

Унаслідок падіння ворожих БпЛА, у Миргородському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. 
 

23:23, 24 березня

Росія атакувала Одещину

Російський дрон атакував південь Одещини. 

Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. На місці влучання виникла пожежа, постраждала жінка. 

Під завалами може перебувати ще одна людина, тривають рятувальні роботи.

22:57, 24 березня

Вибух на Дніпропетровщині

У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух. 

Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється.

22:57, 24 березня

Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода.

22:57, 24 березня

Група БпЛА – курсом на Павлоград.

22:57, 24 березня

БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.

22:56, 24 березня

Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини.

22:56, 24 березня

Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва.

Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів.

22:56, 24 березня

БпЛА – у напрямку Дніпра.

22:55, 24 березня

Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену.

22:55, 24 березня

Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.

22:55, 24 березня

БпЛА – над Сумами.

22:54, 24 березня

БпЛА –  у напрямку Запоріжжя.

22:52, 24 березня

БпЛА на Одещину з Чорного моря.