Росія знову атакувала Полтавщину: для яких регіонів ще є небезпека
24 березня росіяни здійснили масову атаку безпілотниками по містах України. Постраждали, зокрема, Львів, Вінниччина, Тернопіль, Івано-Франківськ, Харківщина та інші.
Однак ризик нових ударів залишається досить високим. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги.
Де зараз ворожі цілі?
Унаслідок падіння ворожих БпЛА, у Миргородському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. Російський дрон атакував південь Одещини. Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. На місці влучання виникла пожежа, постраждала жінка. Під завалами може перебувати ще одна людина, тривають рятувальні роботи. У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух. Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється. Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода. Група БпЛА – курсом на Павлоград. БпЛА – у напрямку Кривого Рогу. Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини. Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва. Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів. БпЛА – у напрямку Дніпра. Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену. Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину. БпЛА – над Сумами. БпЛА – у напрямку Запоріжжя. БпЛА на Одещину з Чорного моря.
Ворог знову завдав удару по Полтавщині
Росія атакувала Одещину
Вибух на Дніпропетровщині
Унаслідок падіння ворожих БпЛА, у Миргородському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.
Російський дрон атакував південь Одещини.
Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. На місці влучання виникла пожежа, постраждала жінка.
Під завалами може перебувати ще одна людина, тривають рятувальні роботи.
У Павлограді на Дніпропетровщині об 10:50 пролунав вибух.
Наразі інформація щодо наслідків та можливих постраждалих уточнюється.
Полтавщина: БпЛА – у напрямку Миргорода.
Група БпЛА – курсом на Павлоград.
БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.
Групи БпЛА із Сумщини та Харківщини – у напрямку Полтавщини.
Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва, Чугуєва.
Сумщина: БпЛА – курсом на Шостку, Глухів.
БпЛА – у напрямку Дніпра.
Чернігівщина: БпЛА – курсом на Чернігів, Седнів, Мену.
Група БпЛА із Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА – над Сумами.
БпЛА – у напрямку Запоріжжя.
БпЛА на Одещину з Чорного моря.