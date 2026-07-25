Дві ракети та понад сотня дронів: чим і як Росія атакувала Україну цієї ночі

Уночі Росія запустила по Україні понад сотню ударних дронів. Також ворог атакував ракетами.

Для нічної атаки ворог використав 157 ударних дронів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені з акваторії Чорного моря. Про це розповіли Повітряні сили.

Як ППО відпрацювала по ворожих цілях?

Станом на 07:30 сили ППО знешкодили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА.

На жаль, 26 ударних дронів влучили по 9 локаціях. Також уламки безпілотниів впали ще на 4 локаціях.

Одна ракета Х-59 цілі не досягла.

Які наслідки нічної атаки на Україну?

Внаслідок ударів російських дронів у Запоріжжі поранення отримав 63-річний чоловік. У місті горів двоповерховий торговельний об'єкт, крамниці та павільйони на загальній площі 900 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Надвечір ворожий реактивний БпЛА поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах. Пошкоджені складські приміщення та транспорт. На жаль, два чоловіки загинули.

Також уночі і вранці під ударом опинилися об'єкти у Полтаві. Там ворог влучив по 4 автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. Попередньо, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що окупанти почали використовувати нову небезпечну тактику. Їхні дрони-камікадзе "Шахед" можуть скидати боєприпаси з таймером, які вибухають не одразу, а через 24 години або навіть до п'яти діб після падіння. Один безпілотник може нести до 22 таких боєприпасів. Українців закликають не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти про них відповідні служби.