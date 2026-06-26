У Сумах ворог атакував 9-поверховий житловий будинок

Уночі російські війська обстріляли Суми. Там є влучання у багатоповерховий будинок.

Уночі в Сумах пролунала серія вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги. Місто було під ударом дронів.

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Що відомо про влучання у 9-поверхівку у Сумах?

За даними ДСНС, ударний безпілотник поцілив у покрівлю 9-поверхівки.

Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку. Осередки горіння, виявлені на покрівлі, вони оперативно ліквідували.

Евакуація мешканців будинку і гасіння пожежі / Фото ДСНС

Ворог вдарив по 9-поверхівці у Сумах: дивіться відео

Нагадаємо, що Сумська область постійно потерпає від ворожих обстрілів. 25 червня росіяни вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

У Глухівській громаді дрони влучили по складському приміщенню. Коли рятувальники почали гасити пожежу, окупанти завдали повторного удару поруч з пожежною автоцистерною. На щастя, весь особовий склад встиг відійти в безпечне місце.

22 червня близько 04:50 росіяни атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району. Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.