Ворог запустив кілька груп "Шахедів": в яких областях загроза атаки дронами-камікадзе

24 Канал слідкує за ситуацією та розповідає, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе. Нагадуємо, якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.
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В яких областях – загроза атаки "Шахедами"Варте уваги!
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Повітряні сили написали: "Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині."21:08
Повітряні сили пишуть: "Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпропетровщину!"21:07
Повітряну тривогу також оголосили на Харківщині, Полтавщині та Донеччині.20:58
За даними Повітряних сил, дрони-камікадзе вже у районі Кропивницького. Будьте обережними та не покидайте укриттів.20:43
Повітряні сили попереджають: "Група БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку. Група БпЛА на Одещині, рухаються у західному напрямку".20:25
Повітярну тривогу оголосили також на Дніпропетровщині. Повітряні сили пишуть: "Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!"20:21
Повітряну тривогу також оголосили у Кіровоградській області. Повітряні сили сповістили: "Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються у напрямку Кіровоградської та Одеської областей".19:58
Повітряні сили зазначили, що декілька груп ударних БпЛА наразі рухаються Херсонською областю у напрямку Миколаївщини.19:56
Повітряну тривогу на цю хвилину оголосили на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, а також Запоріжжі.19:45
У Повітряних силах уточнили, що дрони ворога на Миколаївщині, що вони рухаються на Одещину.19:39
Повітряні сили повідомили, що Херсонська та Миколаївська область під загрозою атаки дронами-камікадзе.