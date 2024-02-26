Ворог запустив кілька груп "Шахедів": в яких областях загроза атаки дронами-камікадзе

Ввечері 26 лютого російські військові знову запустили свої дрони-камікадзе. Внаслідок цього у регіонах, де існує загроза атаки "Шахедами", оголосили повітряну тривогу.

24 Канал слідкує за ситуацією та розповідає, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе. Нагадуємо, якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

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В яких областях – загроза атаки "Шахедами"