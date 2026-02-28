Нова атака на Україну: де зараз летять "Шахеди"
Доки увага світу прикута до подій на Близькому Сході, Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Увечері 28 лютого тривога охопила декілька областей.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Через війну між США й Іраном Києву може не вистачити ППО, – Financial Times
Де летять "Шахеди" в ніч з 28 лютого на 1 березня?
Де зараз тривога в Україні
БпЛА на сході Миколаївщини, курс – східний/північно-східний. Чернігівщина: БпЛА на півдні Семенівки, курс – південно-східний. Харківщина: БпЛА в напрямку Дергачів, Старого Салтова, Шевченкового, Білого Колодязя. БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки. БпЛА в напрямку Сум з півночі. Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Вільшан, Рогані, Великого Бурлука. БпЛА в напрямку Сум з півночі. БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
