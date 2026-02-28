Укр Рус
24 Канал Новини України Нова атака на Україну: де зараз летять "Шахеди"
28 лютого, 20:27
3
Оновлено - 20:30, 28 лютого

Нова атака на Україну: де зараз летять "Шахеди"

Ірина Чеботнікова

Доки увага світу прикута до подій на Близькому Сході, Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Увечері 28 лютого тривога охопила декілька областей.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Через війну між США й Іраном Києву може не вистачити ППО, – Financial Times 

 

Де летять "Шахеди" в ніч з 28 лютого на 1 березня?

Де зараз тривога в Україні

 

20:41, 28 лютого

БпЛА на сході Миколаївщини, курс – східний/північно-східний.

20:32, 28 лютого

Чернігівщина: БпЛА на півдні Семенівки, курс – південно-східний.

20:31, 28 лютого

Харківщина: БпЛА в напрямку Дергачів, Старого Салтова, Шевченкового, Білого Колодязя.

20:10, 28 лютого

БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки.

20:06, 28 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

19:05, 28 лютого

Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Вільшан, Рогані, Великого Бурлука.

19:04, 28 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

18:56, 28 лютого

БпЛА в напрямку Харкова з півдня.