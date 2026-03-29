Нова атака на Україну: де зараз летять "Шахеди"
Росіяни увечері 29 березня вкотре запустили "Шахеди". Вибухи вже пролунали в кількох містах.
24 Канал розповідає, яким містам і селам загрожують російські удари. Інформацію беремо з офіційного телеграм-каналу Повітряних сил і даних моніторингових спільнот.
Де летять "Шахеди" увечері 29 березня?
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Монітори пишуть про дрони на Сумщині та Харківщині. Вибухи в Чернігові. Вибухи в Одесі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА з Чорного моря на Одесу. Вибухи в Харкові. БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз Токарівку/Березівку (Одещина).
