29 березня, 20:53
Нова атака на Україну: де зараз летять "Шахеди"

Ірина Чеботнікова

Росіяни увечері 29 березня вкотре запустили "Шахеди". Вибухи вже пролунали в кількох містах.

24 Канал розповідає, яким містам і селам загрожують російські удари. Інформацію беремо з офіційного телеграм-каналу Повітряних сил і даних моніторингових спільнот.

Дивіться також "Ми поважаємо українців": Rheinmetall відреагувала на слова очільника про українські дрони 

 

Де летять "Шахеди" увечері 29 березня?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

 

20:50, 29 березня

Монітори пишуть про дрони на Сумщині та Харківщині.

20:19, 29 березня

Вибухи в Чернігові.

19:10, 29 березня

Вибухи в Одесі.

19:09, 29 березня

  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Білопілля, Буринь.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове.
19:07, 29 березня

БпЛА на Харків з півночі.

19:06, 29 березня

БпЛА з Чорного моря на Одесу.

19:01, 29 березня

Вибухи в Харкові.

18:32, 29 березня

БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз Токарівку/Березівку (Одещина).