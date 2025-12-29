Укр Рус
24 Канал Новини України Нова повітряна атака на Україну на тлі погроз від Путіна: в яких регіонах тривога
29 грудня, 22:13
Нова повітряна атака на Україну на тлі погроз від Путіна: в яких регіонах тривога

Ірина Чеботнікова

Увечері 29 грудня росіяни продовжили удари по Україні. Важливо, що нові пуски "Шахедів" відбулися на тлі погроз "відплатити" за гаданий удар по резиденції Путіна. Зеленський заявив, що Україна не била по Новгородській області, але попередив: можуть бути нові удари по Києву.

24 Канал відстежує рух "Шахедів" і ракет. А також пише, де лунають вибухи. Ми спираємося на офіційні дані від Повітряних сил та місцевої влади, на інформацію від моніторингових спільнот і ЗМІ.

Де летять "Шахеди" увечері 29 грудня і де лунає тривога?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

22:44, 29 грудня

ПС: пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.

22:42, 29 грудня

Загроза КАБів для Сумщини.

22:30, 29 грудня

Група ударних БпЛА на півночі та сході Миколаївщини.

22:09, 29 грудня

Група ударних БпЛА на півдні Кіровоградської області.

22:02, 29 грудня

Вибух у Харкові, пише Суспільне.

21:45, 29 грудня

Близько десяти ударних БпЛА продовжують рух на північний захід південніше Кривого Рогу.

21:27, 29 грудня

Декілька ворожих БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей – курс на північний захід.

21:20, 29 грудня

Донецька, Дніпропетровська області – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

21:13, 29 грудня

Декілька ворожих БпЛА на півночі Сумщини.

20:43, 29 грудня

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

20:37, 29 грудня

БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.

19:23, 29 грудня

БпЛА на півночі Чернігівщини.