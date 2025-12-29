Нова повітряна атака на Україну на тлі погроз від Путіна: в яких регіонах тривога

Увечері 29 грудня росіяни продовжили удари по Україні. Важливо, що нові пуски "Шахедів" відбулися на тлі погроз "відплатити" за гаданий удар по резиденції Путіна. Зеленський заявив, що Україна не била по Новгородській області, але попередив: можуть бути нові удари по Києву.

24 Канал відстежує рух "Шахедів" і ракет. А також пише, де лунають вибухи. Ми спираємося на офіційні дані від Повітряних сил та місцевої влади, на інформацію від моніторингових спільнот і ЗМІ.

Де летять "Шахеди" увечері 29 грудня і де лунає тривога?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

