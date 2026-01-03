Укр Рус
3 січня, 21:13
2

Російські окупанти атакують Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Поліна Буянова

Ввечері в суботу, 3 січня, російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу ворожих дронів в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз є загроза "Шахедів"?

 

21:11, 03 січня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

21:11, 03 січня

Ворожий БпЛА на західних околицях Запоріжжя, курс – північно-східний.

21:11, 03 січня

Ворожий БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Путивль зі сходу.

21:10, 03 січня

Ворожий БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку на Шахтарське з південного сходу.

 