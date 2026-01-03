Російські окупанти атакують Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Ввечері в суботу, 3 січня, російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу ворожих дронів в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також У мерії Івано-Франківська закликали уважно ставитися до повітряних тривог вночі

Де зараз є загроза "Шахедів"?