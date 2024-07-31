У Білорусі підняли винищувачі для перехоплення російських "Шахедів", – "Гаюн"

Під час атаки України вночі 31 липня декілька російських" Шахедів" залетіло на територію Білорусі. Через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі.

Досі державні органи Білорусі не коментували прильоти "Шахедів" росіян до країни. Це вже не перший подібний інцидент, який трапляється з російськими дронами-камікадзе.

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У Білорусі підняли винищувачі через "Шахеди"

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" зазначили, що 30 липня близько 23:50 на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131.

Згодом у каналі наголосили, що за даними моніторів, один із "Шахедів" рухається над територією Поліського радіаційно-екологічного заповідника у напрямку Чорнобиля. Про захід ще одного із російських дронів-камікадзе до Білорусі також пише телеграм-канал Monitor.



Де можуть літати російські "Шахеди" у Білорусі / Фото з телеграм-каналу "Беларускі Гаюн"

Станом на 00:32 у "Беларускі Гаюн" розповіли, що у прикордонні з Білоруссю прямо зараз літають 6 "Шахедів". Вони перебувають на півночі Чернігівської області України, а монітори припускають, що російські безпілотники також можуть увійти до Білорусі.

Водночас точна кількість "Шахедів", які наразі вже літають в Білорусі, невідома.

У "Бєларускі Гаюн" нагадали, що з 15 липня на аеродромі "Бобруйск" практично щодня чергували гелікоптери Мі-8 та Мі-24 ВПС РБ. Причина – прагнення скоротити час підльоту до кордону з Україною для перехоплення російських "Шахедів", які залітають до Білорусі.

Вибір аеродрому "Бобруйск", за словами білорусів, є невипадковим, оскільки він найближче перебуває до кордону. З 26 липня моніторингова білоруська спільнота не фіксувала підльоти гелікоптерів ВПС РБ на аеродром "Бобруйск".

До слова, 16 липня у Білорусі також підіймали авіацію для перехоплення російського дрона "Шахеда", який долетів до Могильова. Це був 4-й дрон-камікадзе, який залетів з Росії у Білорусь під час атаки України.