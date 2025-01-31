Пошкоджено складські приміщення та вантажівку: наслідки удару по Київщині

Росія знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, ворог атакував також і Київську область.

Поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога на столичний регіон. Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію області.

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Є пошкодження

Вночі проти 31 січня 2025 року росіяни вдарили по Київській області.

Поліцейські зафіксували, що у одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль, паркан та складські приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття,

– мовиться в повідомленні.

Цієї ночі ворог атакував Україну 102 ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в Криму. Росія постійно вдається до таких атак.

Вдалося збити 59 ворожих дронів. ще 37 ударних безпілотних літальних апарати були локаційно втрачені.