Пошкоджено складські приміщення та вантажівку: наслідки удару по Київщині
- Уночі проти 31 січня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували Київську область, пошкодивши вантажний автомобіль, паркан та складські приміщення.
- Росія атакувала Україну 102 дронами, з яких 59 були збиті, а 37 втратили локаційно.
Росія знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, ворог атакував також і Київську область.
Поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога на столичний регіон. Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію області.
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Є пошкодження
Вночі проти 31 січня 2025 року росіяни вдарили по Київській області.
Поліцейські зафіксували, що у одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль, паркан та складські приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття,
– мовиться в повідомленні.
Цієї ночі ворог атакував Україну 102 ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в Криму. Росія постійно вдається до таких атак.
Вдалося збити 59 ворожих дронів. ще 37 ударних безпілотних літальних апарати були локаційно втрачені.