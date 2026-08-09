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24 Канал Новини України БпЛА знову атакують Україну: для яких міст є загроза
9 серпня, 05:25
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БпЛА знову атакують Україну: для яких міст є загроза

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 9 серпня Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, що ворог збільшив частку реактивних безпілотників в атаках на Україну. 

Де є повітряна загроза?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

10:34, 09 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Павлоград.

10:27, 09 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський район).

09:58, 09 серпня

КАБи на Запорізьку область!

09:53, 09 серпня

Реактивні БпЛА на Харківщині в районі населених пунктів Близнюки, Краснопавлівка.

09:42, 09 серпня

КАБи на Харківщину зі сходу!

09:15, 09 серпня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

09:11, 09 серпня

КАБи на Донеччину!

08:53, 09 серпня

КАБи на північ Харківщини.

08:38, 09 серпня

КАБи на Сумщину

07:32, 09 серпня

Група реактивних БпЛА на південь Одещини з моря.

06:49, 09 серпня

Реактивний БпЛА на Житомир зі сходу.

06:18, 09 серпня

Житомир - реактивний БпЛА в напрямку міста

06:13, 09 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

06:06, 09 серпня

ВМС ЗСУ за минулу добу знищили 11 ударних БпЛА типу "Шахед/Гербера". Збиття зафіксували станом на 06:00 9 серпня.

06:01, 09 серпня

Група реактивних БпЛА на південь Одещини.

05:59, 09 серпня

  • Суми – БпЛА у напрямку міста.
  • Сумщина – БпЛА повз Путивль, курсом на Чернігівщину.
  • Група реактивних БпЛА на Чернігівщині – курсом на північ Київщини.
  • Житомирщина – БпЛА повз Нову Борову, південно-західним курсом.
05:39, 09 серпня

Житомир – реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі.

05:22, 09 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

05:20, 09 серпня

Група реактивних БпЛА на півночі Київщини – курс на Житомирщину.

05:08, 09 серпня

  • Суми – БпЛА в напрямку міста з півночі.
  • Група реактивних БпЛА на Чернігівщині, курсом на північ Київщини.
05:00, 09 серпня

Завернула на Чорноморськ.

04:59, 09 серпня

Ракета в акваторії Чорного моря – курс на Одещину.

04:48, 09 серпня

КАБи на Запоріжжі.

04:38, 09 серпня

КАБи на Дніпропетровщину.

04:37, 09 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

04:15, 09 серпня

Групи БпЛА на Одесу, Чорноморське, Овідіополь.

04:13, 09 серпня

Спершу ракета летіла на Чорноморськ, а потім завернула на Маяки. 

04:07, 09 серпня

За словами голови Одеської МВА Сергія Лисака, попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

04:03, 09 серпня

Ракета на Маяки – Одещина.

04:00, 09 серпня

Балістика на Одесу. Увага для Чорноморська. 

03:45, 09 серпня

Ще ракета повз Одесу – у північно-західному напрямку.

03:43, 09 серпня

Ракети в акваторії Чорного моря – курс на Одесу, Чорноморське.

03:41, 09 серпня

Група реактивних БпЛА – курсом на Житомир.

03:38, 09 серпня

Швидкісна на Одесу.

03:37, 09 серпня

КАБи на Донеччину.

03:32, 09 серпня

Швидкісна на Одещині – північно-західним курсом.

03:32, 09 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння.

03:24, 09 серпня

Група БпЛА на Одещину (Чорноморськ) з моря.

03:23, 09 серпня

Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

03:01, 09 серпня

КАБи на північ Харківщини.

02:59, 09 серпня

Реактивний БпЛА в центральній частині Чернігівщини у напрямку Київщини.

02:40, 09 серпня

Групи ударних БпЛА з Миколаївщини на Одещину у районі Миколаївки.

02:36, 09 серпня

Ударні БпЛА у напрямку Татарбунари з Чорного моря.

02:35, 09 серпня

Пуски КАБ на Сумщині.

02:14, 09 серпня

Групи ударних БпЛА північніше Миколаєва – курс західний (Вознесенськ).

02:13, 09 серпня

Реактивний БпЛА на півдні Харківщини курс північний.

01:54, 09 серпня

Групи ударних БпЛА на Херсонщині у районі Архангельського західним курсом на Миколаївщину.

01:17, 09 серпня

  • Реактивний БпЛА на Житомир з півночі;
  • Ударний БпЛА на Харків з півночі.
01:02, 09 серпня

Реактивні БпЛА на північному сході та південному сході Житомирщини вектором руху на Житомир.

00:43, 09 серпня

Ударний БпЛА на Житомир з півночі.

00:36, 09 серпня

  • Реактивний БпЛА на Київщині, Обухівський район – курс південно-західний;
  • Реактивні БпЛА на Чернігівщині у районі Гончарівського та Ніжина курсом на Київщину.
00:22, 09 серпня

Ударний БпЛА в районі Димера (Київщина) у напрямку Житомирщини.

00:22, 09 серпня

 Ударний БпЛА у напрямку Вилкове з Чорного моря.

00:03, 09 серпня

Вибух у Сумах. 

00:00, 09 серпня

Реактивний БпЛА в районі населеного пункту Васильків (Київщина) у напрямку Житомирщини.

23:40, 08 серпня

  • Групи ударних БпЛА на півночі Сумщини курсом на Полтавщину та Харківщину;
  • Реактивний БпЛА в району Козельця (Чернігівщина) у напрямку Київщини.
23:03, 08 серпня

Ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.

22:58, 08 серпня

Реактивний БпЛА в районі Козина вектор руху Васильків.

22:08, 08 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.

22:01, 08 серпня

Реактивний БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва.

21:52, 08 серпня

У Дніпропетровській ОВА повідомили вже про дев'ятьох постраждалих внаслідок російських ударів по Павлограду. Серед них четверо – діти: дівчата 3 місяців і 3 років, а також хлопчики 5 і 6 років.

Одна з поранених жінок 58 років у важкому стані.

Місцеві пабліки стверджують, що під ударом міг бути торгівельний центр.

21:29, 08 серпня

Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину у напрямку Південноукраїнська.

21:19, 08 серпня

Групи ударних БпЛА на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині, курс західний.

21:13, 08 серпня

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Павлоград зросла до п'яти. Медики госпіталізували двох жінок та чоловіка у стані середньої тяжкості.

20:46, 08 серпня

Росія вдарила по Павлограду

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок російських ударів постраждали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.

Також загорілись приватний будинок та автівка.

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