БпЛА знову атакують Україну: для яких міст є загроза

У ніч проти 9 серпня Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, що ворог збільшив частку реактивних безпілотників в атаках на Україну.

Де є повітряна загроза?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті