Росія вдарила "Шахедом" по лікарні у Харкові: там перебували лежачі хворі

Окупанти масовано обстріляли дронами Харків. Зокрема, ворог вдарив по медзакладу у Шевченківському районі.

Майже з десяток вибухів пролунало у Харкові уночі. Росіяни атакували місто "Шахедами", передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Ворог поцілив по медзакладу у Харкові

У прокуратурі заявили, що у Харкові сталося щонайменше 9 влучань у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах. Були прильоти біля багатоповерхівок, комерційних підприємств, магазинів, АЗС, а також біля однієї із великих лікарень. На території медзакладу спалахнула пожежа. Працівники ДСНС гасили полум'я на покрівлі трьохповерхової будівлі.

З пошкодженої лікарні провели евакуацію близько 60 людей.

Евакуація людей з медзакладу, куди влучив дрон росіян: дивіться відео

Хворих евакуювали з лікарні, ураженій дроном: дивіться відео

Як розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта журналістам, у лікарні, куди поцілив російський "Шахед", перебували хронічно хворі люди.

"Переважно, це лежачі хворі. Поранених серед них, на щастя, немає. Але всіх їх, звичайно, треба евакуювати до інших лікарень. Тому що потрощені вікна, двері. Все залито водою, тому що була пожежа", – пояснив Забашта.

Відомо, що за деякими іншими адресами теж виникли пожежі.

Також загорівся приватний будинок. Попередньо, внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. Вони отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес.