Уночі 6 травня Росія здійснила масовану атаку дронами по Харкову. Ворог вдарив 20 разів у 4 районах міста по 8 локаціях.

Атака на місто розпочалася о 03:00 і тривала дві години. Внаслідок влучання російського безпілотника вранці на найбільшому ринку у Харкові – "Барабашово" зайнялася пожежа, передає 24 Канал.

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Масштабна пожежа на ринку у Харкові

Вогонь охопив торговельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. Медіа, а також прокуратура опублікували моторошні кадри наслідків удару "Шахеда" по ринку.

Пожежа на "Барабашово": дивіться відео Суспільного

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Як повідомив 24 Каналу віцепрезидент "Концерну АВЕК ТА КО" Олександр Макаренко, унаслідок ворожого удару один із секторів на ТЦ "Барабашово" зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищено близько 90 торговельних павільйонів, ще майже сотню – пошкоджено.

Наразі на місці тривають роботи – проводиться оцінка збитків, розбір завалів, вживаються заходи для безпеки.

Усіх підприємців, які постраждали, буде переселено у нові торговельні точки.

Масована атака на Харків / Фото Суспільне

До слова, станом на 07:00 відомо про 4 постраждалих. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний, 59-річний та 44-річний чоловіки та 52-річна жінка. У Шевченківському районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку. У Київському районі – горить ресторан.

Нагадаємо, що окупанти також масовано вдарили дронами по Одещині. В Одеському районі пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Одна людина загинула.