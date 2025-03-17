Росія атакувала "Шахедами" Харківщину: внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа

У ніч на 17 березня росіяни атакували Харківську область ударними безпілотниками. Один з "Шахедів" влучив у цивільне підприємство.

Внаслідок цього там зайнялася пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Ворог атакував Київщину, є наслідки

Які наслідки атаки на Харківщину

За даними Синєгубова, через влучання ударного дрона близько 03:20 вночі 17 березня у селі Кам'яна Яруга Чугуївського району, що на Харківщині, спалахнула пожежа. Вогонь охопив будівлю на площі 1000 квадратних метрів.

Зазначимо, що цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну дронами. Загалом ворог запустив 174 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників імітаторів різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 70 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.