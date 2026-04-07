24 Канал Новини світу Росія використовує території Молдови, Румунії та Білорусі для прольоту БпЛА до України, – Ігнат
7 квітня, 17:00
Росія використовує території Молдови, Румунії та Білорусі для прольоту БпЛА до України, – Ігнат

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія використовує території Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії та Білорусі для прольоту ударних дронів до України.
  • На території Білорусі, ймовірно, є вишки з ретрансляторами, що допомагають керувати безпілотниками, роблячи їх стійкішими до придушування РЕБ.

Росія використовує території Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії та Білорусі для прольоту своїх ударних дронів до України. На білоруській території також, імовірно, є вишки з ретрансляторами.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону.

Як Росія використовує території іноземних держав для ударів по Україні?

Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії й Білорусі. Це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли про те, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів, 
– розповів Юрій Ігнат.

За словами полковника, на території Білорусі, ймовірно, є вишки з ретрансляторами, які допомагають росіянам керувати їхніми безпілотниками. Ігнат зазначив, що Повітряні сили часто фіксували проліт дронів до західних областей України вздовж кордону з Білоруссю. 

"Для того, щоб зробити їх (ударні БпЛА – 24 Канал) більш стійкими до придушування РЕБ, щоб більше засобів пролітало, противник, імовірно, може використовувати допомогу сусідньої держави (Білорусі – 24 Канал), щоб дрони долітали безперешкодно", – наголосив представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат також додав, що не знає, які саме пункти управління розташовані у Білорусі. Однак він наголосив, що українська розвідка може знати більше.

Що відомо про російські ретранслятори для дронів на території Білорусі?

  • Президент Володимир Зеленський розповідав, що з осені 2025 року на території Білорусі розташовані ретранслятори, які допомагають ворогу у застосуванні ударних безпілотників. Саме завдяки цій мережі російські війська можуть бити по північних регіонах України.

  • Пізніше глава держави наголосив, що Україна "зробила все", аби кількох таких об'єктів уже не існувало. Ці об'єкти використовують для коригування ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

  • Окрім того, Зеленський зауважував, що Росія планує розгортати ще станції управління БпЛА в Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України. За словами гаранта, Україна буде реагувати на такі загрози – відповідно.