Росія використовує території Молдови, Румунії та Білорусі для прольоту БпЛА до України, – Ігнат
Росія використовує території Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії та Білорусі для прольоту своїх ударних дронів до України. На білоруській території також, імовірно, є вишки з ретрансляторами.
Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону.
Як Росія використовує території іноземних держав для ударів по Україні?
Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії й Білорусі. Це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли про те, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів,
– розповів Юрій Ігнат.
За словами полковника, на території Білорусі, ймовірно, є вишки з ретрансляторами, які допомагають росіянам керувати їхніми безпілотниками. Ігнат зазначив, що Повітряні сили часто фіксували проліт дронів до західних областей України вздовж кордону з Білоруссю.
"Для того, щоб зробити їх (ударні БпЛА – 24 Канал) більш стійкими до придушування РЕБ, щоб більше засобів пролітало, противник, імовірно, може використовувати допомогу сусідньої держави (Білорусі – 24 Канал), щоб дрони долітали безперешкодно", – наголосив представник Повітряних сил.
Юрій Ігнат також додав, що не знає, які саме пункти управління розташовані у Білорусі. Однак він наголосив, що українська розвідка може знати більше.
Що відомо про російські ретранслятори для дронів на території Білорусі?
Президент Володимир Зеленський розповідав, що з осені 2025 року на території Білорусі розташовані ретранслятори, які допомагають ворогу у застосуванні ударних безпілотників. Саме завдяки цій мережі російські війська можуть бити по північних регіонах України.
Пізніше глава держави наголосив, що Україна "зробила все", аби кількох таких об'єктів уже не існувало. Ці об'єкти використовують для коригування ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.
Окрім того, Зеленський зауважував, що Росія планує розгортати ще станції управління БпЛА в Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України. За словами гаранта, Україна буде реагувати на такі загрози – відповідно.