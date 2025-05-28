Не виключено, що тенденція йде до збільшення, – Ігнат про дронові атаки Росії по Україні

Протягом останніх днів російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні "Шахедів" за раз. Така тактика ворога може дійсно свідчити про те, що тенденція йде до збільшення атак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Скільки БпЛА може запускати Росія

Нещодавно у виданні The Economist повідомили, що Росія збирається збільшити виробництво "Шахедів" і зможе запускати по 1000 безпілотників одночасно.

Юрій Ігнат пояснив, що протягом трьох днів росіяни здійснюють нові рекордні атаки. Як наслідок, дійсно не можна виключати, що тенденція йде до збільшення.

Ми бачимо не лише дрони ударного типу, трохи менше половини летить дронів-імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО,

– пояснив Ігнат.

За його словами, росіяни хочуть, щоб ці безпілотники ставали хибними цілями й на них витрачались ресурси.

Ігнат додав, що Росія здатна збільшувати кількість "Шахедів" і має ресурси для цього. Попри це, ворог не зможе нескінченно виготовляти ударні БпЛА, адже це потребує величезних коштів.

Нагадаємо, в ніч проти 26 травня для терору українців окупанти використали 9 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Самарській області та 355 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів із 7 напрямків. Тієї ночі силам ППО вдалося збити 288 ворожих дронів.