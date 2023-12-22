Влучання у багатоповерхівку у Києві: що відомо про постраждалих від атаки "Шахедами"

Пізно ввечері 21 грудня стало відомо, що уламки "Шахедів" влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. Згодом місцева влада сповістила про постраждалих внаслідок атаки.

Інформація про це надійшла як від КМВА, так і міського голови Віталія Кличка. А вже пів на 2 ночі він актуалізував дані, які стосуються постраждалих і наслідків влучання у багатоповерхівку.

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Що відомо про постраждалих

Віталій Кличко зазначив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей у Солом'янському районі. За його словами, одного з мешканців госпіталізували медики. Іншому медичну допомогу надали на місці. Що стосується інших районів столиці, то звідти інформації про постраждалих не надходило.

А тепер розповімо про руйнування у столиці. За словами Віталія Кличка, часткові руйнування двох житлових будинків зафіксовані у Солом'янському та Дарницькому районах. У першому мовиться про багатоповерхівку, а у другому – приватний недобудований будинок.

Що стосується Солом'янського району, то внаслідок влучання у багатоповерхівку частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Оперативно ліквідували загоряння в одній із квартир.

Якщо говорити про Дарницький район, де уламки БпЛА впали у приватному секторі, то там спалахнув недобудований житловий будинок. Там пожежу теж оперативно загасили. У РДА зазначили, що поблизу повилітали вікна у житлових будинках. Також уламки пошкодили фасадні частини та огорожі.

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