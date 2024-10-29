Усі дрони, які летіли на Київ, збили: які наслідки ворожої атаки

Вночі 29 жовтня Росія атакувала столицю України ударними дронами. По ворожих БпЛА відпрацювала ППО.

Вісімнадцята повітряна атака збройних сил Росії по Києву з початку жовтня! Ворог і не планує зменшувати інтенсивність терору мирного міста. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад 4 години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.

В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.