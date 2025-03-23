Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину
- У Київській області внаслідок атаки безпілотниками пошкоджені приватні будинки, автомобілі та гараж, а також сталося кілька загорянь, які вже ліквідовані.
- Двоє людей постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Розпочато кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів.
У ніч на 23 березня росіяни вкотре завдали ударів по Київській області. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки на Київщину сьогодні
Цієї ночі агресор атакував Київську область ударними дронами. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Також сталося загоряння складського приміщення й трав'яного настилу. Вогонь уже ліквідували рятувальники.
У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджені 4 приватні будинки, 2 автомобілі й гараж.
Постраждало двоє людей: 29-річна жінка та 48-річний чоловік,
– повідомили в поліції.
Додали, що від госпіталізації потерпілі відмовилися.
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Наслідки атаки на Київщину 23 березня / Фото поліції
У Білоцерківському районі сталося загоряння трав'яного настилу. Його ліквідували вогнеборці.
На місцях обстрілу працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції Київщини, а також працівники ДСНС.
За фактами воєнних злочинів Росії слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.