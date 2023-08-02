Нічна атака "Шахедами": рятувальники показали пошкодження в Києві

Росія у ніч проти 2 серпня атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Рятувальники повідомили, що уламки дронів впали у Солом'янському районі міста.

Працівники ДСНС написали про пошкодження адмінбудівлі. Відомо, що Росія атакувала столицю України більш ніж 10 дронами.

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Уламки дронів упали в Солом'янському районі Києва

Сьогодні вночі (2 серпня – 24 Канал) ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом'янському районі міста. Відтак, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх,

– пояснили рятувальники.

Вони обстежили пошкоджену будівлю. На щастя, пожежі не виникло, люди не поранені.

Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі / Фото ДСНС

Видання КИЇВ24 повідомило, що територію падіння уламків обгородили стрічкою, щоб на пішоходів не впало скло.

На місці падіння уламків дронів в адмінбудівлі Солом'янського району частково зруйнований фасад та вікна на верхніх поверхах.

Окрім того, ударна хвиля повибивала шибки у будинках навпроти, пошкодила відділення банку, магазини та житлові приміщення.

Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі

Уламки дронів нашкодили на Київщині

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що під час нічного обстрілу Київської області загорівся приватний будинок в одній із громад. Пожежу оперативно ліквідували.

За даними поліції, господиня не постраждала, адже під час тривоги була в укритті.



На Київщині загорівся будинок / Фото з телеграм-каналу Андрія Нєбитова

Вибухи у Києві пролунали орієнтовно о 2:54 2 серпня. Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття усіх повітряних цілей – понад 10 ворожих дронів. Уламки впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.