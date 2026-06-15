"Шахеди" б'ють по Україні, тривога – у частині областей: куди летять дрони зараз

Росія ввечері 15 червня знову запустила ударні безпілотники по території України, атакуючи міста та села. Через це у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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