Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Пізно ввечері 28 червня окупанти вкотре запустили на Україну дрони-камікадзе. У частині області оголошено тривогу.

Повітряні сили попередили про "Шахеди" близько 22:00. Що вже відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.

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оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі