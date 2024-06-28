Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

28 червня 2024, 23:08
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Пізно ввечері 28 червня окупанти вкотре запустили на Україну дрони-камікадзе. У частині області оголошено тривогу.

Повітряні сили попередили про "Шахеди" близько 22:00. Що вже відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

23:32, 28 червня

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.

БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс західний/північно-західний.

23:18, 28 червня

БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс.

БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс західний.

22:54, 28 червня

БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

22:30, 28 червня

БпЛА в східній частині Херсонщини, курс північний.

22:18, 28 червня

Одеська область – ракетна небезпека.

22:01, 28 червня

Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

Автор: Юлія Муріна