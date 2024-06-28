Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Пізно ввечері 28 червня окупанти вкотре запустили на Україну дрони-камікадзе. У частині області оголошено тривогу.
Повітряні сили попередили про "Шахеди" близько 22:00. Що вже відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Удар частково зруйнував багатоповерхівку, є жертва: усе, що відомо про атаку по ДніпруДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину. БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс західний/північно-західний. БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс. БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс західний. БпЛА у напрямку Кривого Рогу. БпЛА в східній частині Херсонщини, курс північний. Одеська область – ракетна небезпека. Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс західний/північно-західний.
БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс.
БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс західний.
БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
БпЛА в східній частині Херсонщини, курс північний.
Одеська область – ракетна небезпека.
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.